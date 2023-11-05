Коченгин Василий Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1654
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1654
Отец: Коченгин Архип Сергеевич
Рождение ребёнка
1702
Сын: Коченгин Афонасий Васильевич
Мать ребёнка: Акулина Степановна
Рождение ребёнка
1704
Сын: Коченгин Григорий Васильев
Мать ребёнка: Акулина Степановна
Рождение ребёнка
1705
Дочь: Коченгина Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Акулина Степановна
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Коченгина Соломонида Васильевна
Мать ребёнка: Акулина Степановна
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Коченгина Арина Васильевна
Мать ребёнка: Акулина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Степановна
Смерть
Неизвестно