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Коченгин Василий Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1654

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1654

Отец: Коченгин Архип Сергеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Сын: Коченгин Афонасий Васильевич

Мать ребёнка: Акулина Степановна

Рождение ребёнка
1704

Сын: Коченгин Григорий Васильев

Мать ребёнка: Акулина Степановна

Рождение ребёнка
1705

Дочь: Коченгина Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Акулина Степановна

Рождение ребёнка
1707

Дочь: Коченгина Соломонида Васильевна

Мать ребёнка: Акулина Степановна

Рождение ребёнка
1709

Дочь: Коченгина Арина Васильевна

Мать ребёнка: Акулина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Степановна

Смерть
Неизвестно
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