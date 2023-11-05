Коченгин Афонасий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смерти1754
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Коченгин Василий Архипович
Мать: Акулина Степановна
Рождение ребёнка
Около 1727
Сын: Коченгин Андрей Афонасьевич
Мать ребёнка: Кырнаева Пелагея Даниловна
Рождение ребёнка
1731
Сын: Коченгин Яким Афонасьевич
Мать ребёнка: Кырнаева Пелагея Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1754