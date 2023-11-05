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Коченгин Афонасий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

1754

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Коченгин Василий Архипович

Мать: Акулина Степановна

Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Коченгин Андрей Афонасьевич

Мать ребёнка: Кырнаева Пелагея Даниловна

Рождение ребёнка
1731

Сын: Коченгин Яким Афонасьевич

Мать ребёнка: Кырнаева Пелагея Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кырнаева Пелагея Даниловна

Смерть
1754
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