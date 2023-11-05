Коченгин Архип Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1630
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1630
Отец: Коченгин Сергушко Иванов
Рождение ребёнка
1650
Рождение ребёнка
1654
Сын: Коченгин Василий Архипович
Рождение ребёнка
1660
Сын: Коченгин Никита Архипович
Рождение ребёнка
1665
Рождение ребёнка
1667
Сын: Коченгин Григорий Архипович
Смерть
Неизвестно