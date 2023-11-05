Коченгин Архип Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коченгин Архип Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1630

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1630

Отец: Коченгин Сергушко Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1650

Сын: Коченгин Федор Архипович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1654

Сын: Коченгин Василий Архипович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1660

Сын: Коченгин Никита Архипович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1665

Сын: Коченгин Сидор Архипович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1667

Сын: Коченгин Григорий Архипович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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