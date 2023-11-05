Акулина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Сын: Коченгин Афонасий Васильевич

Отец ребёнка: Коченгин Василий Архипович

Рождение ребёнка
1704

Сын: Коченгин Григорий Васильев

Отец ребёнка: Коченгин Василий Архипович

Рождение ребёнка
1705

Дочь: Коченгина Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Коченгин Василий Архипович

Рождение ребёнка
1707

Дочь: Коченгина Соломонида Васильевна

Отец ребёнка: Коченгин Василий Архипович

Рождение ребёнка
1709

Дочь: Коченгина Арина Васильевна

Отец ребёнка: Коченгин Василий Архипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коченгин Василий Архипович

Смерть
Неизвестно
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