Акулина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1702
Сын: Коченгин Афонасий Васильевич
Отец ребёнка: Коченгин Василий Архипович
Рождение ребёнка
1704
Сын: Коченгин Григорий Васильев
Отец ребёнка: Коченгин Василий Архипович
Рождение ребёнка
1705
Дочь: Коченгина Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Коченгин Василий Архипович
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Коченгина Соломонида Васильевна
Отец ребёнка: Коченгин Василий Архипович
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Коченгина Арина Васильевна
Отец ребёнка: Коченгин Василий Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно