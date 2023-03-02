Аграфена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никита
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.10.1906
Сын: Филин Дмитрий
Отец ребёнка: Филин Иван
Рождение ребёнка
06.03.1909
Сын: Филин Алексей
Отец ребёнка: Филин Иван
Рождение ребёнка
18.06.1911
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Филин Иван
Рождение ребёнка
13.09.1912
Сын: Филин Никита
Отец ребёнка: Филин Иван
Рождение ребёнка
20.05.1917
Сын: Филин Константин
Отец ребёнка: Филин Иван
Рождение ребёнка
28.08.1922
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Филин Иван
Рождение ребёнка
11.05.1927
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Филин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филин Иван
Смерть
Неизвестно