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Аграфена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никита

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.10.1906

Сын: Филин Дмитрий

Отец ребёнка: Филин Иван

Ольховка, Больше-Липовицкая волость, Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
06.03.1909

Сын: Филин Алексей

Отец ребёнка: Филин Иван

Рождение ребёнка
18.06.1911

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Филин Иван

Рождение ребёнка
13.09.1912

Сын: Филин Никита

Отец ребёнка: Филин Иван

Рождение ребёнка
20.05.1917

Сын: Филин Константин

Отец ребёнка: Филин Иван

Рождение ребёнка
28.08.1922

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Филин Иван

Ольховка, Больше-Липовицкая волость, Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
11.05.1927

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Филин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филин Иван

Смерть
Неизвестно
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