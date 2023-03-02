Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1922
Дата смерти08.05.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1922
Отец: Филин Иван
Мать: Аграфена
Рождение ребёнка
22.08.1953
Сын: Исаев Юрий
Отец ребёнка: Исаев Василий Артёмович
Рождение ребёнка
14.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исаев Василий Артёмович
Ольховка, Больше-Липовицкая волость, Тамбовский уезд
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.05.1991