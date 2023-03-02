Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1922

Дата смерти

08.05.1991

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1925 г.р.

Дети

1953 г.р.
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Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1922

Отец: Филин Иван

Мать: Аграфена

Рождение ребёнка
22.08.1953

Сын: Исаев Юрий

Отец ребёнка: Исаев Василий Артёмович

Рождение ребёнка
14.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исаев Василий Артёмович

Ольховка, Больше-Липовицкая волость, Тамбовский уезд
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаев Василий Артёмович

Смерть
08.05.1991
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