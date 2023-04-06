Филин Дмитрий
Место рождения
Дата рождения17.10.1906
Дата смерти?.09.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1906
Отец: Филин Иван
Мать: Аграфена
Рождение ребёнка
22.02.1933
Сын: Филин Михаил
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
07.04.1933
Сын: Филин Иван
Мать ребёнка: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Смерть
?.09.1942
Погиб на фронте Тверская область, Погиб на фронте Тверская область
Погиб на фронте, Тверская область