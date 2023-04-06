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Филин Дмитрий

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Место рождения

Ольховка, Больше-Липовицкая волость, Тамбовский уезд

Дата рождения

17.10.1906

Дата смерти

?.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1906

Отец: Филин Иван

Мать: Аграфена

Ольховка, Больше-Липовицкая волость, Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
23.01.1929

Дочь: Зинаида

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
28.03.1931

Дочь: Тамара

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
22.02.1933

Сын: Филин Михаил

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
07.04.1933

Сын: Филин Иван

Мать ребёнка: Мария

Ольховка, Больше-Липовицкая волость, Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Смерть
?.09.1942
Погиб на фронте Тверская область, Погиб на фронте Тверская область
Погиб на фронте, Тверская область
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