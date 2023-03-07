Кавширин Данила Стефанов
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Кавшира Стефан Матвеев
Мать: Мария Семёнова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Екатерина Данилова
Мать ребёнка: Ефросиния Стефанова
Рождение ребёнка
1835
Сын: Илларион Данилов
Мать ребёнка: Ефросиния Стефанова
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Ирина Данилова
Мать ребёнка: Ефросиния Стефанова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Параскева Данилова
Мать ребёнка: Ефросиния Стефанова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Стефан Данилов
Мать ребёнка: Ефросиния Стефанова
Смерть
Неизвестно