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Кавширин Данила Стефанов

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Место рождения

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Кавшира Стефан Матвеев

Мать: Мария Семёнова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Екатерина Данилова

Мать ребёнка: Ефросиния Стефанова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1835

Сын: Илларион Данилов

Мать ребёнка: Ефросиния Стефанова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Ирина Данилова

Мать ребёнка: Ефросиния Стефанова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Параскева Данилова

Мать ребёнка: Ефросиния Стефанова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1849

Сын: Стефан Данилов

Мать ребёнка: Ефросиния Стефанова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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