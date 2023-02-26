Ефросиния Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Екатерина Данилова
Отец ребёнка: Кавширин Данила Стефанов
Рождение ребёнка
1835
Сын: Илларион Данилов
Отец ребёнка: Кавширин Данила Стефанов
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Ирина Данилова
Отец ребёнка: Кавширин Данила Стефанов
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Параскева Данилова
Отец ребёнка: Кавширин Данила Стефанов
Рождение ребёнка
1849
Сын: Стефан Данилов
Отец ребёнка: Кавширин Данила Стефанов
Смерть
Неизвестно