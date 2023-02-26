Ефросиния Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфросиния Стефанова

Ефросиния Стефанова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Екатерина Данилова

Отец ребёнка: Кавширин Данила Стефанов

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1835

Сын: Илларион Данилов

Отец ребёнка: Кавширин Данила Стефанов

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Ирина Данилова

Отец ребёнка: Кавширин Данила Стефанов

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Параскева Данилова

Отец ребёнка: Кавширин Данила Стефанов

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1849

Сын: Стефан Данилов

Отец ребёнка: Кавширин Данила Стефанов

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close