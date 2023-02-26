Мария Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Кавшира Стефан Матвеев
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Ксения Стефанова
Отец ребёнка: Кавшира Стефан Матвеев
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Фёкла Стефанова
Отец ребёнка: Кавшира Стефан Матвеев
Рождение ребёнка
1821
Сын: Павел Стефанов
Отец ребёнка: Кавшира Стефан Матвеев
Рождение ребёнка
1822
Сын: Данила меньшой
Отец ребёнка: Кавшира Стефан Матвеев
Рождение ребёнка
1829
Сын: Тимофей Стефанов
Отец ребёнка: Кавшира Стефан Матвеев
Смерть
Неизвестно