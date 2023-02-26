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Мария Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Кавширин Данила Стефанов

Отец ребёнка: Кавшира Стефан Матвеев

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Ксения Стефанова

Отец ребёнка: Кавшира Стефан Матвеев

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Фёкла Стефанова

Отец ребёнка: Кавшира Стефан Матвеев

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1821

Сын: Павел Стефанов

Отец ребёнка: Кавшира Стефан Матвеев

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1822

Сын: Данила меньшой

Отец ребёнка: Кавшира Стефан Матвеев

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1829

Сын: Тимофей Стефанов

Отец ребёнка: Кавшира Стефан Матвеев

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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