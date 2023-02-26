Кавшира Стефан Матвеев
Место рожденияд.Кавширы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1791
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Матвей Андреев
Мать: ?
д.Кавширы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Мария Семёнова
Место жительства
С 1810
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Ксения Стефанова
Мать ребёнка: Мария Семёнова
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Фёкла Стефанова
Мать ребёнка: Мария Семёнова
Рождение ребёнка
1821
Сын: Павел Стефанов
Мать ребёнка: Мария Семёнова
Рождение ребёнка
1822
Сын: Данила меньшой
Мать ребёнка: Мария Семёнова
Рождение ребёнка
1829
Сын: Тимофей Стефанов
Мать ребёнка: Мария Семёнова
Смерть
1837