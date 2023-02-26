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Кавшира Стефан Матвеев

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Место рождения

д.Кавширы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1791

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Матвей Андреев

Мать: ?

д.Кавширы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1810

Сын: Кавширин Данила Стефанов

Мать ребёнка: Мария Семёнова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Место жительства
С 1810
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Ксения Стефанова

Мать ребёнка: Мария Семёнова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Фёкла Стефанова

Мать ребёнка: Мария Семёнова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1821

Сын: Павел Стефанов

Мать ребёнка: Мария Семёнова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1822

Сын: Данила меньшой

Мать ребёнка: Мария Семёнова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1829

Сын: Тимофей Стефанов

Мать ребёнка: Мария Семёнова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Смерть
1837
Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
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