Матвей Андреев
Место рождения
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: ?
д.Кавширы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.07.1808
Жена: Марфа Давидова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно