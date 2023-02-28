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Матвей Андреев

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Место рождения

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1782 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1791

Сын: Кавшира Стефан Матвеев

Мать ребёнка: ?

д.Кавширы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.07.1808

Жена: Марфа Давидова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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