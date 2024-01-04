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Марфа Давидова

Место рождения

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: Давид Харитонов

Мать: ?

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
15.10.1800

Муж: Сергей Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.02.1806

Дочь: Евдокия Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Трофимов

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
30.07.1808

Муж: Матвей Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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