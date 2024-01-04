Марфа Давидова
Место рождения
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782
Отец: Давид Харитонов
Мать: ?
Бракосочетание
15.10.1800
Муж: Сергей Трофимов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.02.1806
Дочь: Евдокия Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Трофимов
Бракосочетание
30.07.1808
Муж: Матвей Андреев
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно