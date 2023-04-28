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Сергей Трофимов

Место рождения

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1785

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Отец

1768 г.р.

Мать

До 1775 г.р.

Жена

До 1782 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Трофим Макаров

Мать: Матрона Евдокимова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
15.10.1800

Жена: Марфа Давидова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.02.1806

Дочь: Евдокия Сергеева

Мать ребёнка: Марфа Давидова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Смерть
1807
Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
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