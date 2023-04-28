Сергей Трофимов
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смерти1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Трофим Макаров
Мать: Матрона Евдокимова
Бракосочетание
15.10.1800
Жена: Марфа Давидова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.02.1806
Дочь: Евдокия Сергеева
Мать ребёнка: Марфа Давидова
Смерть
1807