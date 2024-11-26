Вишневский Николай Иванович 30.12.1866 — найти родственников по фамилии на Familio

Вишневский Николай Иванович

Автор
ИЕ
Евтеев И.

мужской, родился 30.12.1866, Кострома, город Кострома, Костромская область

умер 17.04.1917, Кострома, город Кострома, Костромская область

Мать
Вишневская Александра Александровна1836 г.р.
Отец
Вишневский Иван Алексеевич1826 г.р.
Супруги
Вишневская (Сергеева) Анисья Андреевна1884 г.р.
Дети
Ханина (Вишневская) Нина Николаевна19.12.1903 г.р.
Вишневский Анатолий Николаевич03.04.1907 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1866

Отец: Вишневский Иван Алексеевич

Мать: Вишневская Александра Александровна

Кострома, город Кострома, Костромская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вишневская (Сергеева) Анисья Андреевна

Рождение ребёнка
19.12.1903

Дочь: Ханина (Вишневская) Нина Николаевна

Мать ребёнка: Вишневская (Сергеева) Анисья Андреевна

Кострома, город Кострома, Костромская область

Рождение ребёнка
03.04.1907

Сын: Вишневский Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Вишневская (Сергеева) Анисья Андреевна

Кострома, город Кострома, Костромская область

Смерть
17.04.1917
Кострома, город Кострома, Костромская область

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