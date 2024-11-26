Вишневский Николай Иванович
мужской, родился 30.12.1866, Кострома, город Кострома, Костромская область
умер 17.04.1917, Кострома, город Кострома, Костромская область
МатьВишневская Александра Александровна1836 г.р.
ОтецВишневский Иван Алексеевич1826 г.р.
Супруги
Дети
Ханина (Вишневская) Нина Николаевна19.12.1903 г.р.
Вишневский Анатолий Николаевич03.04.1907 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1866
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1903
Дочь: Ханина (Вишневская) Нина Николаевна
Мать ребёнка: Вишневская (Сергеева) Анисья Андреевна
Рождение ребёнка
03.04.1907
Сын: Вишневский Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Вишневская (Сергеева) Анисья Андреевна
Смерть
17.04.1917