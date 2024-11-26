Вишневская (Сергеева) Анисья Андреевна
женский, родилась 1884
умерла Неизвестно
Супруги
Вишневский Николай Иванович30.12.1866 г.р.
Дети
Ханина (Вишневская) Нина Николаевна19.12.1903 г.р.
Вишневский Анатолий Николаевич03.04.1907 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1903
Дочь: Ханина (Вишневская) Нина Николаевна
Отец ребёнка: Вишневский Николай Иванович
Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
03.04.1907
Сын: Вишневский Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Вишневский Николай Иванович
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
Неизвестно