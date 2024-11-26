Вишневская (Сергеева) Анисья Андреевна 1884 — найти родственников по фамилии на Familio

Вишневская (Сергеева) Анисья Андреевна

Автор
ИЕ
Евтеев И.

женский, родилась 1884

умерла Неизвестно

Супруги
Вишневский Николай Иванович30.12.1866 г.р.
Дети
Ханина (Вишневская) Нина Николаевна19.12.1903 г.р.
Вишневский Анатолий Николаевич03.04.1907 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вишневский Николай Иванович

Рождение ребёнка
19.12.1903

Дочь: Ханина (Вишневская) Нина Николаевна

Отец ребёнка: Вишневский Николай Иванович

Кострома, город Кострома, Костромская область

Рождение ребёнка
03.04.1907

Сын: Вишневский Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Вишневский Николай Иванович

Кострома, город Кострома, Костромская область

Смерть
Неизвестно

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