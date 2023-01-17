Вишневская Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти21.11.1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1853
Дочь: Яковлева (Вишневская) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Вишневский Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
20.06.1855
Дочь: (Вишневская) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Вишневский Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1861
Сын: Вишневский Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Вишневский Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
25.03.1864
Дочь: Молчанова (Вишневская) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Вишневский Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
30.12.1866
Сын: Вишневский Николай Иванович
Отец ребёнка: Вишневский Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Благовещенская (Вишневская) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Вишневский Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
14.03.1871
Сын: Вишневский Алексей Иванович
Отец ребёнка: Вишневский Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
11.04.1876 ст.
Отец ребёнка: Вишневский Иван Алексеевич
Смерть
21.11.1921