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Вишневская Александра Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

21.11.1921

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вишневский Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
01.03.1853

Дочь: Яковлева (Вишневская) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Вишневский Иван Алексеевич

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
20.06.1855

Дочь: (Вишневская) Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Вишневский Иван Алексеевич

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Вишневский Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Вишневский Иван Алексеевич

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
25.03.1864

Дочь: Молчанова (Вишневская) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Вишневский Иван Алексеевич

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
30.12.1866

Сын: Вишневский Николай Иванович

Отец ребёнка: Вишневский Иван Алексеевич

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Благовещенская (Вишневская) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Вишневский Иван Алексеевич

Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.03.1871

Сын: Вишневский Алексей Иванович

Отец ребёнка: Вишневский Иван Алексеевич

Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
11.04.1876 ст.

Сын: Вишневский Петр Иванович

Отец ребёнка: Вишневский Иван Алексеевич

Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Смерть
21.11.1921
Кострома, город Кострома, Костромская область

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