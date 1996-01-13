Трясцин Василий Давидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1930
Дата смерти13.01.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глухова Ольга Гигорьевна
Рождение ребёнка
02.08.1953
Сын: Трясцин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Глухова Ольга Гигорьевна
д. Отсадино, Октябрьский р-он, Пермская обл.
Смерть
13.01.1996
д.Русский Сарс, Пермская обл, Октябрьский р-он