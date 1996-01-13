Трясцин Василий Давидович 12.12.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Трясцин Василий Давидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1930

Дата смерти

13.01.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глухова Ольга Гигорьевна

Рождение ребёнка
02.08.1953

Сын: Трясцин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Глухова Ольга Гигорьевна

д. Отсадино, Октябрьский р-он, Пермская обл.
Смерть
13.01.1996
д.Русский Сарс, Пермская обл, Октябрьский р-он

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