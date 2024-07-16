Глухова Ольга Гигорьевна 31.07.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Глухова Ольга Гигорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1928

Дата смерти

02.11.1916

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Смерть
02.11.1916
д. Русский Сарс, Октябрьский р-он, Пермская обл
Рождение
31.07.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трясцин Василий Давидович

Рождение ребёнка
02.08.1953

Сын: Трясцин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Трясцин Василий Давидович

д. Отсадино, Октябрьский р-он, Пермская обл.

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