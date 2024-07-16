Глухова Ольга Гигорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1928
Дата смерти02.11.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
02.11.1916
д. Русский Сарс, Октябрьский р-он, Пермская обл
Рождение
31.07.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.08.1953
Сын: Трясцин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Трясцин Василий Давидович
д. Отсадино, Октябрьский р-он, Пермская обл.