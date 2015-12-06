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Трясцин Александр Васильевич

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Место рождения

д. Отсадино, Октябрьский р-он, Пермская обл.

Дата рождения

02.08.1953

Дата смерти

06.12.2015

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1953

Отец: Трясцин Василий Давидович

Мать: Глухова Ольга Гигорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
06.12.2015

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