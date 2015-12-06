Трясцин Александр Васильевич
Место рожденияд. Отсадино, Октябрьский р-он, Пермская обл.
Дата рождения02.08.1953
Дата смерти06.12.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.06.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.12.2015