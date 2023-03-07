Деревягина (Шапошникова) Зиновия Петровна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Шапошников Пётр Матвеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1889
Рождение ребёнка
24.10.1890
Дочь: Пераскева Ивановнаа
Отец ребёнка: Деревягин Иван Иванович
Рождение ребёнка
02.03.1894
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Деревягин Иван Иванович
Смерть
Неизвестно