Деревягина (Шапошникова) Зиновия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревягина (Шапошникова) Зиновия Петровна

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Место рождения

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Шапошников Пётр Матвеевич

Мать: не указана

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
25.01.1889

Муж: Деревягин Иван Иванович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.10.1890

Дочь: Пераскева Ивановнаа

Отец ребёнка: Деревягин Иван Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.03.1894

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Деревягин Иван Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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