Деревягин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения21.01.1870
Дата смерти24.11.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1870
Бракосочетание
25.01.1889
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.10.1890
Дочь: Пераскева Ивановнаа
Мать ребёнка: Деревягина Зиновия Петровна
Рождение ребёнка
02.03.1894
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Деревягина Зиновия Петровна
Смерть
24.11.1894