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Деревягин Иван Иванович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.01.1870

Дата смерти

24.11.1894

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1870

Отец: Деревягин Иван Фёдорович

Мать: Деревягина Агапия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
25.01.1889

Жена: Деревягина Зиновия Петровна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.10.1890

Дочь: Пераскева Ивановнаа

Мать ребёнка: Деревягина Зиновия Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.03.1894

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Деревягина Зиновия Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
24.11.1894
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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