Татарченко (Милицкая) Юлия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татарченко (Милицкая) Юлия Ивановна

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Место рождения

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область

Дата рождения

29.02.1992

Пол

Женский

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1992

Отец: Милицкий Иван Николаевич

Мать: Милицкая Ольга Викторовна

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Место жительства
С 20.08.2010 по 04.04.2016
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
25.07.2015

Муж: Татарченко Георгий Александрович

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Место жительства
С 04.04.2016
Снежинск, Снежинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
14.12.2017

Дочь: Татарченко Виктория Георгиевна

Отец ребёнка: Татарченко Георгий Александрович

Снежинск, Снежинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.10.2021

Дочь: Татарченко Екатерина Георгиевна

Отец ребёнка: Татарченко Георгий Александрович

Снежинск, Снежинский, Челябинская область
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