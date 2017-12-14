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Татарченко Виктория Георгиевна
Татарченко Виктория Георгиевна
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Древо
Место рождения
Снежинск
, Снежинский, Челябинская область
Дата рождения
14.12.2017
Пол
Женский
Отец
Татарченко Георгий Александрович
1992 г.р.
Мать
Татарченко (Милицкая) Юлия Ивановна
1992 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.2017
Отец:
Татарченко Георгий Александрович
Мать:
Татарченко Юлия Ивановна
Снежинск
, Снежинский, Челябинская область
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