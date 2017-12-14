Татарченко Виктория Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатарченко Виктория Георгиевна

Татарченко Виктория Георгиевна

avatar

Место рождения

Снежинск, Снежинский, Челябинская область

Дата рождения

14.12.2017

Пол

Женский

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.2017

Отец: Татарченко Георгий Александрович

Мать: Татарченко Юлия Ивановна

Снежинск, Снежинский, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close