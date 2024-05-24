Татарченко Георгий Александрович 24.12.1992 — найти родственников по фамилии на Familio
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Татарченко Георгий Александрович

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Место рождения

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область

Дата рождения

24.12.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1992

Отец: Татарченко Александр Алексеевич

Мать: Татарченко (Полунина) Елена Михайловна

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Место жительства
С 20.08.2010 по 04.04.2016
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
25.07.2015

Жена: Татарченко (Милицкая) Юлия Ивановна

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Место жительства
С 04.04.2016
Снежинск, Снежинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
14.12.2017

Дочь: Татарченко Виктория Георгиевна

Мать ребёнка: Татарченко (Милицкая) Юлия Ивановна

Снежинск, Снежинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.10.2021

Дочь: Татарченко Екатерина Георгиевна

Мать ребёнка: Татарченко (Милицкая) Юлия Ивановна

Снежинск, Снежинский, Челябинская область

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