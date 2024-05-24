Татарченко Георгий Александрович
Место рождения
Дата рождения24.12.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1992
Место жительства
С 20.08.2010 по 04.04.2016
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
25.07.2015
Место жительства
С 04.04.2016
Рождение ребёнка
14.12.2017
Дочь: Татарченко Виктория Георгиевна
Мать ребёнка: Татарченко (Милицкая) Юлия Ивановна
Рождение ребёнка
09.10.2021
Дочь: Татарченко Екатерина Георгиевна
Мать ребёнка: Татарченко (Милицкая) Юлия Ивановна