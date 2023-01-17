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Потапов Иван Фёдорович

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Место рождения

Антропово, Чехов, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Потапов Фёдор Емельнович

Мать: скрыто настройками приватности

Антропово, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
14.02.1882

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Потапова Дарья Алексеевна

Антропово, Чехов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потапова Матрона Гаврииловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потапова Дарья Алексеевна

Троицкое, Чехов, Московская область
Смерть
Неизвестно
Антропово, Чехов, Московская область
Похороны
Неизвестно
Троицкое, Чехов, Московская область
село Троицкое-Ордынцы, приходское кладбище
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