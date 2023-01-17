Потапов Иван Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Потапов Фёдор Емельнович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.02.1882
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Потапова Дарья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
село Троицкое-Ордынцы, приходское кладбище