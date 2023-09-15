Потапов Фёдор Емельнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапов Фёдор Емельнович

Место рождения

Антропово, Чехов, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Потапов Емельян

Мать: скрыто настройками приватности

Антропово, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Фёдоровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Антропово, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Антропово, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Фёдоровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Антропово, Чехов, Московская область
Похороны
Неизвестно
Троицкое, Чехов, Московская область
село Троицкое-Ордынцы, приходское кладбище
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