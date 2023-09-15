Потапов Фёдор Емельнович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Потапов Емельян
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Фёдоровна
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Рождение ребёнка
Неизвестно
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Фёдоровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Троицкое, Чехов, Московская область
село Троицкое-Ордынцы, приходское кладбище