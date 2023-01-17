Потапова Дарья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова Дарья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

03.04.1913

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1882

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Потапов Иван Фёдорович

Антропово, Чехов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапов Иван Фёдорович

Троицкое, Чехов, Московская область
Смерть
03.04.1913
Антропово, Чехов, Московская область
Причина смерти: порок сердца
Похороны
Неизвестно
Троицкое, Чехов, Московская область
село Троицкое-Ордынцы, приходское кладбище
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