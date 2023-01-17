Потапова Дарья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти03.04.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1882
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Потапов Иван Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.04.1913
Причина смерти: порок сердца
Похороны
Неизвестно
село Троицкое-Ордынцы, приходское кладбище