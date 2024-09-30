Виролайнен Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1847
Сын: Виролайнен Иван Иосифович
Мать ребёнка: Виролайнен (Рёмпётти) Мария Иововна
Рождение ребёнка
06.05.1850
Сын: Виролайнен Абрам Иосифович
Мать ребёнка: Виролайнен (Рёмпётти) Мария Иововна
Рождение ребёнка
15.08.1852
Сын: Виролайнен Андрей Иосифович
Мать ребёнка: Виролайнен (Рёмпётти) Мария Иововна
Смерть
Неизвестно