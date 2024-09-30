Виролайнен Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виролайнен Иосиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виролайнен (Рёмпётти) Мария Иововна

Рождение ребёнка
23.10.1847

Сын: Виролайнен Иван Иосифович

Мать ребёнка: Виролайнен (Рёмпётти) Мария Иововна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.05.1850

Сын: Виролайнен Абрам Иосифович

Мать ребёнка: Виролайнен (Рёмпётти) Мария Иововна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.08.1852

Сын: Виролайнен Андрей Иосифович

Мать ребёнка: Виролайнен (Рёмпётти) Мария Иововна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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