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Виролайнен Иван Иосифович

Место рождения

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

23.10.1847

Дата смерти

08.11.1918

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1847

Отец: Виролайнен Иосиф

Мать: Виролайнен (Рёмпётти) Мария Иововна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
29.03.1871

Жена: Виролайнен (Руотси) Мария Петровна

Рождение ребёнка
25.09.1873

Сын: Виролайнен Андрей Иванович

Мать ребёнка: Виролайнен (Руотси) Мария Петровна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.12.1884

Сын: Виролайнен Александр Иванович

Мать ребёнка: Виролайнен (Руотси) Мария Петровна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
08.11.1918

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