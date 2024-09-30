Виролайнен Иван Иосифович
Место рождения
Дата рождения23.10.1847
Дата смерти08.11.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1847
Бракосочетание
29.03.1871
Рождение ребёнка
25.09.1873
Сын: Виролайнен Андрей Иванович
Мать ребёнка: Виролайнен (Руотси) Мария Петровна
Рождение ребёнка
06.12.1884
Сын: Виролайнен Александр Иванович
Мать ребёнка: Виролайнен (Руотси) Мария Петровна
Смерть
08.11.1918