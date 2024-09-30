Виролайнен Абрам Иосифович
Место рождения
Дата рождения06.05.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
29.06.1879
Рождение ребёнка
06.09.1882
Сын: Виролайнен Адам Абрамович
Мать ребёнка: Виролайнен (Пюккёнен) Катарина Адамовна
Рождение ребёнка
09.10.1887
Дочь: (Виролайнен) Ева Абрамовна
Мать ребёнка: Виролайнен (Пюккёнен) Катарина Адамовна
Рождение ребёнка
16.06.1894
Дочь: Гурьева (Виролайнен) Анна Абрамовна
Мать ребёнка: Виролайнен (Пюккёнен) Катарина Адамовна
Смерть
Неизвестно