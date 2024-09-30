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Виролайнен Абрам Иосифович

Место рождения

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

06.05.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1850

Отец: Виролайнен Иосиф

Мать: Виролайнен (Рёмпётти) Мария Иововна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
29.06.1879

Жена: Виролайнен (Пюккёнен) Катарина Адамовна

Рождение ребёнка
06.09.1882

Сын: Виролайнен Адам Абрамович

Мать ребёнка: Виролайнен (Пюккёнен) Катарина Адамовна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.10.1887

Дочь: (Виролайнен) Ева Абрамовна

Мать ребёнка: Виролайнен (Пюккёнен) Катарина Адамовна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.06.1894

Дочь: Гурьева (Виролайнен) Анна Абрамовна

Мать ребёнка: Виролайнен (Пюккёнен) Катарина Адамовна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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