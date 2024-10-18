Хвойнов Николай Матвеевич
Место рождения
Дата рождения10.11.1920
Дата смерти12.07.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1920
Отец: Хвойнов Матвей Андреевич
Мать: Анна Лукьяновна
в метрике дата рождения 28 октября, в загсовой записи 10 ноября
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.09.1948
Сын: Хвойнов Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Хвойнова (Калинина) Мария Тимофеевна
Смерть
12.07.1990