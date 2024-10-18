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Хвойнов Николай Матвеевич

Место рождения

Новое Село, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

10.11.1920

Дата смерти

12.07.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1920

Отец: Хвойнов Матвей Андреевич

Мать: Анна Лукьяновна

Новое Село, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
в метрике дата рождения 28 октября, в загсовой записи 10 ноября
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хвойнова (Калинина) Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
28.09.1948

Сын: Хвойнов Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Хвойнова (Калинина) Мария Тимофеевна

Смерть
12.07.1990
Новое Село, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

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