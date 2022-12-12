Новое Село
Бежецкий муниципальный район, Тверская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1937Новое Село, д. каз.при пруде и колодцах.101543110123Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
713. Новое Село, деревня бывшая государственная, дворов 35, жителей 175, волостное правление (у. т. 10 в.), школа. В 2 в 2 ц. пр. В 8 верстах — 2 церкви православные. В 1 Показать все
Список населенных мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
36Новое Село381
37Новое Село591
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
130196Новое Селодеревня57°51'36°35'O-37-074
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28604456216д Новое Селодеревня