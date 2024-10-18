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Хвойнов Матвей Андреевич

Место рождения

Мурзиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

08.08.1889

Дата смерти

С 1938 по 1939

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1889

Отец: Андрей Дмитриевич

Мать: Анна Семеновна

Мурзиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хвойнова Вера Матвеевна

Мать ребёнка: Анна Лукьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виноградова (Хвойнова) Александра Матвеевна

Мать ребёнка: Анна Лукьяновна

Рождение ребёнка
10.11.1920

Сын: Хвойнов Николай Матвеевич

Мать ребёнка: Анна Лукьяновна

Новое Село, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
в метрике дата рождения 28 октября, в загсовой записи 10 ноября
Рождение ребёнка
15.01.1924

Дочь: Киселева (Хвойнова) Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Анна Лукьяновна

Новое Село, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
С 1938 по 1939
Новое Село, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

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