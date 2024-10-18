Хвойнов Матвей Андреевич
Место рождения
Дата рождения08.08.1889
Дата смертиС 1938 по 1939
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1889
Отец: Андрей Дмитриевич
Мать: Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хвойнова Вера Матвеевна
Мать ребёнка: Анна Лукьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виноградова (Хвойнова) Александра Матвеевна
Мать ребёнка: Анна Лукьяновна
Рождение ребёнка
10.11.1920
Сын: Хвойнов Николай Матвеевич
Мать ребёнка: Анна Лукьяновна
в метрике дата рождения 28 октября, в загсовой записи 10 ноября
Рождение ребёнка
15.01.1924
Дочь: Киселева (Хвойнова) Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Анна Лукьяновна
Смерть
С 1938 по 1939