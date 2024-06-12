Свирин Абрам Никитич
мужской, родился 1748 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
умер 1804 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
ОтецСвирин (Свиридов) Никита Ефимович1696 ст. г.р.
Супруги
Свирина Василиса Леонтьевна1765 ст. г.р.
Свирина Лукерья Захаровна1752 ст. г.р.
Дети
(Свирина) Катерина Абрамовна1772 ст. г.р.
Свирин Максим Абрамович1776 ст. г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
1748 ст.
Отец: Свирин (Свиридов) Никита Ефимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772 ст.
Дочь: (Свирина) Катерина Абрамовна
Мать ребёнка: Свирина Лукерья Захаровна
Рождение ребёнка
1776 ст.
Мать ребёнка: Свирина Лукерья Захаровна
Рождение ребёнка
1779 ст.
Сын: Свирин Зот Абрамович
Мать ребёнка: Свирина Лукерья Захаровна
Рождение ребёнка
1785 ст.
Мать ребёнка: Свирина Василиса Леонтьевна
Рождение ребёнка
1791 ст.
Мать ребёнка: Свирина Василиса Леонтьевна
Смерть
1804 ст.