Свирин Абрам Никитич 1748 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Свирин Абрам Никитич

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился 1748 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

умер 1804 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Отец
Свирин (Свиридов) Никита Ефимович1696 ст. г.р.
Супруги
Свирина Василиса Леонтьевна1765 ст. г.р.
Свирина Лукерья Захаровна1752 ст. г.р.
Дети
(Свирина) Катерина Абрамовна1772 ст. г.р.
Свирин Максим Абрамович1776 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748 ст.

Отец: Свирин (Свиридов) Никита Ефимович

Мать: не указана

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свирина Василиса Леонтьевна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свирина Лукерья Захаровна

Рождение ребёнка
1772 ст.

Дочь: (Свирина) Катерина Абрамовна

Мать ребёнка: Свирина Лукерья Захаровна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1776 ст.

Сын: Свирин Максим Абрамович

Мать ребёнка: Свирина Лукерья Захаровна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1779 ст.

Сын: Свирин Зот Абрамович

Мать ребёнка: Свирина Лукерья Захаровна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1785 ст.

Сын: Свирин Абрам Абрамович

Мать ребёнка: Свирина Василиса Леонтьевна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1791 ст.

Сын: Свирин Архип Абрамович

Мать ребёнка: Свирина Василиса Леонтьевна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
1804 ст.
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

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