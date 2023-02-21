Свирина Лукерья Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Свирин Абрам Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Свирин Абрам Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свирин Зот Абрамович
Отец ребёнка: Свирин Абрам Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свирина Катерина Абрамовна
Отец ребёнка: Свирин Абрам Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Свирин Абрам Никитович
Смерть
Неизвестно