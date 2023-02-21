Свирина Лукерья Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свирина Лукерья Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свирин Абрам Абрамович

Отец ребёнка: Свирин Абрам Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свирин Архип Абрамович

Отец ребёнка: Свирин Абрам Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свирин Зот Абрамович

Отец ребёнка: Свирин Абрам Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свирин Абрам Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свирина Катерина Абрамовна

Отец ребёнка: Свирин Абрам Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свирин Максим Абрамович

Отец ребёнка: Свирин Абрам Никитович

Смерть
Неизвестно
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