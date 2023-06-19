Свирина Василиса Леонтьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Свирин Аврам Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Свирин Аврам Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно