Свирина Василиса Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвирина Василиса Леонтьевна

Свирина Василиса Леонтьевна

Место рождения

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свирин Аврам Аврамович

Отец ребёнка: Свирин Аврам Никитович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свирин Архип Аврамович

Отец ребёнка: Свирин Аврам Никитович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свирин Аврам Никитович

Смерть
Неизвестно