Александра
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смерти25.05.1888
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Андрей Егоров
Мать: не указана
Костромская губерния Макарьевского уезда, д. Андрейкова (Волженский)
Бракосочетание
06.05.1866
Муж: Вуколов Данило
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Вуколов Данило
Рождение ребёнка
09.01.1876
Сын: Викулов Иван Данилов
Отец ребёнка: Вуколов Данило
Рождение ребёнка
26.03.1877
Отец ребёнка: Вуколов Данило
Рождение ребёнка
20.10.1878
Дочь: Павла Даниловна
Отец ребёнка: Вуколов Данило
Рождение ребёнка
19.11.1880
Дочь: Смирнова Катерина
Отец ребёнка: Вуколов Данило
Рождение ребёнка
14.07.1885
Дочь: Мария Даниловна
Отец ребёнка: Вуколов Данило
Рождение ребёнка
11.01.1887
Отец ребёнка: Вуколов Данило
Смерть
25.05.1888