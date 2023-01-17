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Александра

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Место рождения

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

25.05.1888

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Андрей Егоров

Мать: не указана

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Костромская губерния Макарьевского уезда, д. Андрейкова (Волженский)
Бракосочетание
06.05.1866

Муж: Вуколов Данило

Рождение ребёнка
1873

Сын: Вуколов Василий Данилов

Отец ребёнка: Вуколов Данило

Рождение ребёнка
09.01.1876

Сын: Викулов Иван Данилов

Отец ребёнка: Вуколов Данило

Рождение ребёнка
26.03.1877

Сын: Викулов Стефан Данилович

Отец ребёнка: Вуколов Данило

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
20.10.1878

Дочь: Павла Даниловна

Отец ребёнка: Вуколов Данило

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.11.1880

Дочь: Смирнова Катерина

Отец ребёнка: Вуколов Данило

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
14.07.1885

Дочь: Мария Даниловна

Отец ребёнка: Вуколов Данило

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
11.01.1887

Сын: Викулов Михаил Данилович

Отец ребёнка: Вуколов Данило

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Смерть
25.05.1888
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