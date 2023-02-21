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Викулов Иван Данилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1876

Дата смерти

11.05.1876

Пол

Мужской

Отец

1846 г.р.

Мать

1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1876

Отец: Вуколов Данило

Мать: Александра

Смерть
11.05.1876
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