Андрей Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Егоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1800 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Егор Степанов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Александра

Мать ребёнка: не указана

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Костромская губерния Макарьевского уезда, д. Андрейкова (Волженский)
Смерть
Неизвестно
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