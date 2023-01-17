Андрей Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Егор Степанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Александра
Мать ребёнка: не указана
Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Костромская губерния Макарьевского уезда, д. Андрейкова (Волженский)
Смерть
Неизвестно