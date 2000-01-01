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Вуколов Василий Данилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

22.01.1888

Пол

Мужской

Отец

1846 г.р.

Мать

1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Вуколов Данило

Мать: Александра

Смерть
22.01.1888
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