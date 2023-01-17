Егор Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Прокопий Мартинианович
Мать: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Гликерия Егоровна
Мать ребёнка: Матрона Яковлевна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Елена Егоровна
Мать ребёнка: Матрона Яковлевна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Иван Егорович
Мать ребёнка: Матрона Яковлевна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Василий Егорович
Мать ребёнка: Матрона Яковлевна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Влас Егорович
Мать ребёнка: Матрона Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Козминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно