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Егор Прокопьевич

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Место рождения

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Прокопий Мартинианович

Мать: Евдокия Васильевна

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Гликерия Егоровна

Мать ребёнка: Матрона Яковлевна

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Елена Егоровна

Мать ребёнка: Матрона Яковлевна

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1775

Сын: Иван Егорович

Мать ребёнка: Матрона Яковлевна

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1778

Сын: Василий Егорович

Мать ребёнка: Матрона Яковлевна

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1780

Сын: Влас Егорович

Мать ребёнка: Матрона Яковлевна

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Козминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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