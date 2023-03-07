Матрона Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Гликерия Егоровна
Отец ребёнка: Егор Прокопьевич
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Елена Егоровна
Отец ребёнка: Егор Прокопьевич
Рождение ребёнка
1775
Сын: Иван Егорович
Отец ребёнка: Егор Прокопьевич
Рождение ребёнка
1778
Сын: Василий Егорович
Отец ребёнка: Егор Прокопьевич
Рождение ребёнка
1780
Сын: Влас Егорович
Отец ребёнка: Егор Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Прокопьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно