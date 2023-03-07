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Матрона Яковлевна

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Место рождения

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Гликерия Егоровна

Отец ребёнка: Егор Прокопьевич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Елена Егоровна

Отец ребёнка: Егор Прокопьевич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1775

Сын: Иван Егорович

Отец ребёнка: Егор Прокопьевич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1778

Сын: Василий Егорович

Отец ребёнка: Егор Прокопьевич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1780

Сын: Влас Егорович

Отец ребёнка: Егор Прокопьевич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Прокопьевич

Место жительства
Неизвестно
Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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