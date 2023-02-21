Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиМежду 1751 и 1759
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1723
Сын: Фома Прокопьевич
Отец ребёнка: Прокопий Мартинианович
Рождение ребёнка
11.03.1725
Сын: Василий Прокопьевич
Отец ребёнка: Прокопий Мартинианович
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Дарья Прокопьевна
Отец ребёнка: Прокопий Мартинианович
Рождение ребёнка
1732
Сын: Филипп Прокопьевич
Отец ребёнка: Прокопий Мартинианович
Рождение ребёнка
1737
Сын: Илья Прокопьевич
Отец ребёнка: Прокопий Мартинианович
Рождение ребёнка
1740
Сын: Егор Прокопьевич
Отец ребёнка: Прокопий Мартинианович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1751 и 1759