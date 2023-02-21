Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

Между 1751 и 1759

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1723

Сын: Фома Прокопьевич

Отец ребёнка: Прокопий Мартинианович

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
11.03.1725

Сын: Василий Прокопьевич

Отец ребёнка: Прокопий Мартинианович

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1731

Дочь: Дарья Прокопьевна

Отец ребёнка: Прокопий Мартинианович

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1732

Сын: Филипп Прокопьевич

Отец ребёнка: Прокопий Мартинианович

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1737

Сын: Илья Прокопьевич

Отец ребёнка: Прокопий Мартинианович

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1740

Сын: Егор Прокопьевич

Отец ребёнка: Прокопий Мартинианович

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопий Мартинианович

Место жительства
Неизвестно
Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Между 1751 и 1759
Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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