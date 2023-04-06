Филипп Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смерти1778
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Прокопий Мартинианович
Мать: Евдокия Васильевна
Бракосочетание
22.05.1749
Жена: Марфа Тимофеевна
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Васса Филипповна
Мать ребёнка: Марфа Тимофеевна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Параскева Филипповна
Мать ребёнка: Марфа Тимофеевна
Рождение ребёнка
06.04.1764
Сын: Гавриил Филиппович
Мать ребёнка: Марфа Тимофеевна
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Ирина Филипповна
Мать ребёнка: Марфа Тимофеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1778