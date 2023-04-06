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Филипп Прокопьевич

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Место рождения

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1732

Дата смерти

1778

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Прокопий Мартинианович

Мать: Евдокия Васильевна

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
22.05.1749

Жена: Марфа Тимофеевна

Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Васса Филипповна

Мать ребёнка: Марфа Тимофеевна

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Параскева Филипповна

Мать ребёнка: Марфа Тимофеевна

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
06.04.1764

Сын: Гавриил Филиппович

Мать ребёнка: Марфа Тимофеевна

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Ирина Филипповна

Мать ребёнка: Марфа Тимофеевна

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
1778
Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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