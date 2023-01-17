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Марфа Тимофеевна

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Место рождения

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Тимофей Прокопьевич

Мать: не указана

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
22.05.1749

Муж: Филипп Прокопьевич

Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Васса Филипповна

Отец ребёнка: Филипп Прокопьевич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Параскева Филипповна

Отец ребёнка: Филипп Прокопьевич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
06.04.1764

Сын: Гавриил Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Прокопьевич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Ирина Филипповна

Отец ребёнка: Филипп Прокопьевич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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