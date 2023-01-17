Марфа Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Тимофей Прокопьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
22.05.1749
Муж: Филипп Прокопьевич
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Васса Филипповна
Отец ребёнка: Филипп Прокопьевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Параскева Филипповна
Отец ребёнка: Филипп Прокопьевич
Рождение ребёнка
06.04.1764
Сын: Гавриил Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Прокопьевич
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Ирина Филипповна
Отец ребёнка: Филипп Прокопьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно