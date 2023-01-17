Ситишева (Смирнова) Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти1975
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Ситишев Андрей Николаевич
Бракосочетание
До 1924
Рождение ребёнка
17.07.1927
Отец ребёнка: Ситишев Андрей Николаевич
Ивановская область, Палехский район, деревня Харино
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Зоя Андреевна
Отец ребёнка: Ситишев Андрей Николаевич
Смерть
1975
Зимницы Нагорные, Палехский муниципальный район, Ивановская область