Ситишева (Смирнова) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситишева (Смирнова) Александра Михайловна

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Место рождения

Харино, Покровская волость, Юрьевецкий уезд

Дата рождения

1900

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Смирнов Михаил Васильевич

Мать: Смирнова Анна Тимофеевна

Харино, Покровская волость, Юрьевецкий уезд
Рождение ребёнка
1924

Сын: Ситишев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Ситишев Андрей Николаевич

Бракосочетание
До 1924

Муж: Ситишев Андрей Николаевич

Харино, Покровская волость, Юрьевецкий уезд
Рождение ребёнка
17.07.1927

Сын: Ситишев Леонид Андреевич

Отец ребёнка: Ситишев Андрей Николаевич

Ивановская область, Палехский район, деревня Харино
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Зоя Андреевна

Отец ребёнка: Ситишев Андрей Николаевич

Смерть
1975
Зимницы Нагорные, Палехский муниципальный район, Ивановская область
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