Смирнов Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смирнов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Ситишева Александра Михайловна
Мать ребёнка: Смирнова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Смирнова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
15.06.1913 ст.
Дочь: Ухова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Смирнова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Смирнова Анна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Анна Тимофеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно