Смирнова Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Ситишева Александра Михайловна
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
15.06.1913 ст.
Дочь: Ухова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1923