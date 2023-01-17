Смирнова Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Анна Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1923

Пол

Женский

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Ситишева Александра Михайловна

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Васильевич

Харино, Покровская волость, Юрьевецкий уезд
Рождение ребёнка
1903

Сын: Смирнов Федор Михайлович

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Васильевич

Харино, Покровская волость, Юрьевецкий уезд
Рождение ребёнка
15.06.1913 ст.

Дочь: Ухова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Васильевич

Харино, Покровская волость, Юрьевецкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Михаил Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Харино, Покровская волость, Юрьевецкий уезд
Смерть
Около 1923
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