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Дорофей Семёнов

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1798

Дата смерти

12.04.1835

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Семён Андреев

Мать: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1811
Рождение ребёнка
18.12.1822

Дочь: Ульяния Дорофеева

Мать ребёнка: Васса Семёнова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1826

Сын: Илларион Дорофеев

Мать ребёнка: Васса Семёнова

Бракосочетание
31.07.1832

Жена: Агафия Корнилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1832

Сын: Василий Дорофеев

Мать ребёнка: Васса Семёнова

Рождение ребёнка
22.07.1834

Дочь: Мария Дорофеева

Мать ребёнка: Агафия Корнилова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Семёнова

Смерть
12.04.1835
д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище
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