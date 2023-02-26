Дорофей Семёнов
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1798
Дата смерти12.04.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Семён Андреев
Мать: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1811
Рождение ребёнка
18.12.1822
Дочь: Ульяния Дорофеева
Мать ребёнка: Васса Семёнова
Рождение ребёнка
1826
Сын: Илларион Дорофеев
Мать ребёнка: Васса Семёнова
Бракосочетание
31.07.1832
Жена: Агафия Корнилова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1832
Сын: Василий Дорофеев
Мать ребёнка: Васса Семёнова
Рождение ребёнка
22.07.1834
Дочь: Мария Дорофеева
Мать ребёнка: Агафия Корнилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Семёнова
Смерть
12.04.1835
д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище